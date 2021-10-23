В Донецке предупредили об обловах местных жителей: чего ожидать

Жителей Донецка, который временно неподконтролен Украине, предупредили о том, что они могут попасть на серьезный штраф, за то, что не носят масок.

Местные жители в социальных сетях пишут о том, что с 25 октября, так называемая «санстанция» и «мвд» якобы начнут массовые проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте. На данный момент официальной информации по этому поводу нет, однако в ОРДО ходят такие слухи, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Будут штрафовать тех, кто без маски. Исключение — дети до 7 лет», — говорится в сообщениях местных пабликов.

Местные жители недовольны такой информацией и считаю, что в первую очередь проверки нужны в ночных клубах и ресторанах, а не в автобусах.

«Пусть лучше проверят состояние автобусов, как обрабатывают автобусы, кто выпускает на линию такие грязные автобусы. И штрафуют «хозяев жизни «, вот там рассадник вирусов», — пишут местные жители.

Ранее мы сообщали, что в «ДНР» все еще надеются, что Россия «вступится» за них.