Общество

В «ДНР» все еще надеются, что Россия «вступится» за них

Photo of Виктор Виктор Send an email 21 час ago
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Российская Федерация может заступиться за русское население Донбассе. Такое заявление сделал так называемый «политтехнолог и аналитик» «ДНР» Игорь Фарамазян.

Он предполагает, что Россия пойдет путем 2008 года, когда ответила на неадекватные действия со стороны Тбилиси, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

 «Российский МИД отреагировал на похищение украинскими «террористами» офицера представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Можно, наверное, уже в каждом конкретном случае выяснять, сколько жителей республики с российскими паспортами попало под очередной обстрел», — пишет он.

Он предполагает, что за каждый такой случай нужно «стучать» российскому МИДу и чтобы тот предупреждал украинскую сторону, что она может доиграться.

«Это совсем не значит, что жизни граждан ДНР без российских паспортов менее ценны. Но это дает повод Москве, в случае чего, развести руками и сказать дорогим европейским и прочим партнерам — ну, вы же видите, они сами напросились», — предлагает Фарамазян.

Ранее мы сообщали, что «ЛНР» не выпускает людей в Украину для вакцинации.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 21 час ago
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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