В одном из городов ОРЛО гуманитарная катастрофа: жители вышли на митинг

В Ровеньках, которые временно неподконтрольны Украины, настоящая гуманитарная катастрофа. В городе постоянные перебои с водой, люди сидят без воды не то что сутками, а неделями. На этом фоне продолжается рост количества заразившихся ковидом. Люди начали выходить на митинг.

Медики отмечают, что в нынешнюю волну течение болезни гораздо более молниеносное, а тяжелым пациентам требуется более длительное лечение в условиях стационара, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

«Но люди уже даже не могут помочь сами себе. В аптеках Ровенек нет половины лекарств из списков, которые выписывают ковидным пациентам врачи. То, что есть, не отличается хотя бы приемлемым качеством. Даже если есть деньги, то добыть необходимые лекарства нереально. Люди стонут не только из-за отсутствия лекарств, воды в кранах. Подорожание продуктов тоже больно ударило и по кошелькам, и по терпению жителей Ровенек», — пишет паблик.

Ситуация все больше напоминает умышленное уничтожение населения.

Ранее мы сообщали, что медики анонимно рассказали о ситуации с коронавирусом в «ДНР».