Медики анонимно рассказали о ситуации с коронавирусом в «ДНР»

Так называемая местная «власть» «ДНР» несмотря на критическую ситуацию в ОРДО с коронавирусной инфекцией не публикует реальные данные относительно пандемии. Местные жители уже давно не верят заявлениям так называемого «минздрава» «республики» по поводу ситуации с ковидом.

В тоже время местным врачам строго запретили афишировать ситуацию с коронавирусом в «ДНР», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

Один из медиков сообщил, что задержки выездов скорой по адресам составляют от суток и до бесконечности. Он отметил, что у него самая большая задержка составила 37 часов.

«Бригады ждут далеко не по часу (2−12), пока штаб найдет место (по факту, пока кто-то в стационаре не умрет и не освободит это место!) Кислорода невероятно мало! Стационары экстренно перепрофилируют, но уже просто нечего перепрофилировать!» – заявил он.

Отмечается, что в донецкой горбольнице № 3 более 400 коек заполнили чуть больше, чем за сутки. Ковидные машины ездят одна за другой.

Ранее в ОРЛО заявили, что Украина поставила им ультиматум.