Медики анонимно рассказали о ситуации с коронавирусом в «ДНР»
Так называемая местная «власть» «ДНР» несмотря на критическую ситуацию в ОРДО с коронавирусной инфекцией не публикует реальные данные относительно пандемии. Местные жители уже давно не верят заявлениям так называемого «минздрава» «республики» по поводу ситуации с ковидом.
В тоже время местным врачам строго запретили афишировать ситуацию с коронавирусом в «ДНР», пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.
Один из медиков сообщил, что задержки выездов скорой по адресам составляют от суток и до бесконечности. Он отметил, что у него самая большая задержка составила 37 часов.
«Бригады ждут далеко не по часу (2−12), пока штаб найдет место (по факту, пока кто-то в стационаре не умрет и не освободит это место!) Кислорода невероятно мало! Стационары экстренно перепрофилируют, но уже просто нечего перепрофилировать!» – заявил он.
Отмечается, что в донецкой горбольнице № 3 более 400 коек заполнили чуть больше, чем за сутки. Ковидные машины ездят одна за другой.