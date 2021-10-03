Зоологи рассказали, почему домашние кошки не могут рычать, как их дикие сородичи

Кроме размеров домашних пушистиков, от их диких сородичей отличают еще и голосовые возможности.

Преимущественное большинство крупных кошачьих, например, тигры, ягуары или львы, умеют довольно громко рычать. Громогласными звуками

эти хищники заявляют всем о своем присутствии или претензиях к территории.

А

вот домашние кошки способны лишь на мурлыканье, мяуканье и шипение. Всему

виной таких «вокальных отличий» диких и одомашненных котов физиология их

голосового аппарата.

Как рассказал журналистам Джон Уибл, научный сотрудник

Музея естественной истории Карнеги (Питтсбург, США), сама биологическая механика

того, как воспроизводятся кошачьими мурлыкание и рычание, взаимоисключает их

генерацию одним видом представителей этого рода. Проще говоря, кошачьи могут

либо рычать, как львы, тигры леопарды и ягуары, либо же мурлыкать, как это

делают домашние кошки, а также их дикие родственники – оцелоты, рыси, пумы и

гепарды.

Само по себе мурлыканье является довольно

уникальным звуком, ведь кошки (и их мурлыкающие дикие сородичи) могут издавать

его как на выдохе, так и на вдохе. А вот рычат крупные хищники семейства

кошачьих исключительно в момент выдыхания. Но главное различие в физиологии

гортани животных, точнее, в строении их так называемой подъязычной кости.

«У рычащих видов уникальное расположение

одной пары костей подъязычного аппарата, называемой эпигиоидами. Эпигиоид – это

не кость, а удлиненная эластичная связка. Гибкий хрящ позволяет животным

опускать голосовой аппарат в горле, поэтому они могут издавать более низкие

звуки «, – объясняет Джон Уибл.

Что касается механики кошачьего мурлыканья, то

оно осуществляется за счет очень быстрого подергивания голосовой мышцы,

находящейся в самом голосовом аппарате.

У рычащих кошачьих ткань голосовых связок более

мясистая, удлиненная и тяжелая. Она очень эластичная и прочная, что позволяет

львам, тиграм, леопардам и ягуарам издавать низкие грохочущие звуки. В то же

время такие грубые голосовые связки напрочь исключают возможность нежно

мурлыкать.

При этом ученый подчеркнул, что разные «вокальные

данные» кошачьи приобрели на этапах развития. Вне всякого сомнения, сделано это

было исключительно из-за особенностей эволюции того или иного вида.

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По материалам: Диалог