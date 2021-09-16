17 сентября в ряде областей Украины пройдут дожди

Турция не примет привитых российскими вакцинами без ПЦР-теста

После пожаров в Австралии цветение водорослей образовало целый «континент»

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Погода в Украине 16 сентября: переменная облачность, днем местами до +26 °С