Общество

17 сентября в ряде областей Украины пройдут дожди

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Впятницу, 17сентября, вУкраине ожидается переменная облачность, всеверных изападных областях прогнозируются дожди, назападе местами пройдут ливни сгрозами ивыпадением до28мм осадков. Ветер юго-западный, северо-западный, 4-12м/с.

17 сентября в ряде областей Украины пройдут дожди

©pixabay.com

Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется +4…+14 °С, днем температура воздуха составит +16…+24 °С.

Назападе температура воздуха составит +14…+16 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +18…+23 °С.

Ввосточной части ночью ожидается до+6…+8 °С, днем температура воздуха поднимется до+19…+21 °С.

Наюге страны ночью прогнозируется +9…+16 °С, днем воздух прогреется до+21…+25 °С.

17 сентября в ряде областей Украины пройдут дожди

©pixabay.com

По материалам: Gismeteo

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0 0 Менее минуты назад
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Admin

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