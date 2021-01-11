Общество

В МОЗ рассказали, будут ли продлевать карантин

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В МОЗ рассказали, будут ли продлевать карантин

Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключил продление жесткого карантина после 24 января. Об этом Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов.

Санврач отметил, что согласно моделированию ситуации с коронавирусом, ни продление, ни ужесточение карантина в Украине не предусматривается. Однако в случае значительного роста заболеваемости дополнительные меры возможны.

"Этот вирус (коронавирус – ред.) коварный и вирус новый. Великобритания перед вторым локдауном говорила, что мы закрываемся сейчас и откроемся на новогодние праздники. Но у них произошла мутация. Они открылись, неделю побыли без ограничений, и опять же пришлось закрываться. Поэтому и мы не можем гарантировать, что все будет так, как и прогнозировалось", – сказал Ляшко.

При этом Ляшко добавил, что с 25 января в стране ожидается стабилизация, а может и снижение уровня заболеваемости COVID-19.

Читайте также последнюю статистику о коронавирусе в Украине.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 1 минута ago
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