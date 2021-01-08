Погода в Украине 9 января: облачно с прояснениями, кратковременные осадки
Всубботу, 9января, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, всеверных ицентральных областях местами прогнозируется небольшой снег, вюжных ивосточных частях страны пройдут кратковременные дожди, временами— смокрым снегом.
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Взападных, центральных ивосточных областях надорогах будет наблюдаться гололедица.
Ветер западный, северо-западный, 4-11м/с.
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется −3…−1 °С, днем температура воздуха составит 0…+2 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит −5…−3 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах 0…+3 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до−1…0 °С, днем температура воздуха поднимется до+1…+2 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется −2…0 °С, днем воздух прогреется до+2…+3 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo