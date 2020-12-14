Снег с дождем и гололедица: погода на 14 декабря

В понедельник, 14 декабря, Украину накроет густой туман, а в северных, центральных и частично восточных областях будет идти дождь со снегом. На дорогах ожидается гололедица.

Из-за тумана видимость составит 200-500 метров – это первый уровень опасности – желтый.

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Ночью температура будет от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза. Днем – от 1 градуса мороза на востоке, севере и в центре до 4-6 градусов тепла на западе и юге страны.

В Киеве 14 декабря будет идти мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

По данным синоптиков, в Украине на этой недели встретились снего-дождевой циклон и морозный антициклон. Это и стало причиной того, что за считанные минуты половина страны превратилась на сплошной лед. Синоптики предупредили, что такая погода продержится в Украине до 20 декабря.

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По материалам: Подробности