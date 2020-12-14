Общество

Снег с дождем и гололедица: погода на 14 декабря

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения

Снег с дождем и гололедица: погода на 14 декабря

В понедельник, 14 декабря, Украину накроет густой туман, а в северных, центральных и частично восточных областях будет идти дождь со снегом. На дорогах  ожидается гололедица. 

Из-за тумана видимость составит 200-500 метров – это первый уровень опасности – желтый.

Читайте также

Как пережить снегопад: 12 советов

Ночью температура будет от 1 градуса тепла до 3 градусов мороза. Днем – от 1 градуса мороза на востоке, севере и в центре до 4-6 градусов тепла на западе и юге страны.

В Киеве 14 декабря будет идти мокрый снег с дождем. Температура ночью и днем от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.

Снег с дождем и гололедица: погода на 14 декабря

По данным синоптиков, в Украине на этой недели встретились снего-дождевой циклон и морозный антициклон. Это и стало причиной того, что за считанные минуты половина страны превратилась на сплошной лед. Синоптики предупредили, что такая погода продержится в Украине до 20 декабря.

Читайте также, магнитные бури в декабре 2020. 

Подписывайтесь на наш Telegram-канал  и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.

По материалам: Подробности

Photo of Admin Admin Send an email 29 секунд ago
0 0 1 минута чтения
Photo of Admin

Admin

Материалы по теме

Метамфетамин вместо чая: в Малайзии изъяли крупнейшую в истории партию наркотика

2 часа ago

В Офисе президента надеются, что закон об «инвестнянях» Рада примет до конца года

2 часа ago

Украинские гимнасты завоевали ряд наград в заключительный день ЧЕ

3 часа ago

В Британиия умер писатель-шпион Джон Ле Карре

4 часа ago

Добавить комментарий

Back to top button