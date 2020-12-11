В стране объявили желтый уровень опасности

В Украине до завтра, 12 декабря продержится гололед. Синоптики объявили в стране желтый (первый) уровень опасности. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Непогода завтра ожидается в западных, центральных, восточных и северных областях.

Также гололед на дорогах прогнозируют в Киеве и Киевской области. Там также объявлен первый уровень опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Напомним, резкое ухудшение погодных условий привело к обесточиванию 174 населенных пунктов в трех регионах Украины. Ранее мы сообщали, как пережить снегопад, практические советы.

Читайте также, синоптики дали прогноз погоды на декабрь. Так, температурные показатели будут на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.

Как ранее сообщалось, в Карпатах спасатели нашли пару, которая заблудилась.

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По материалам: Подробности