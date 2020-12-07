Через 20 лет на территории Великобритании зимой почти не будет снега – исследование

Поданным специалистов изМетеорологического бюро, изменение климата постепенно приводит ктому, что снежные зимы могут совсем исчезнуть, став дождливыми итеплыми, сообщает BBC News.

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К2040 году вюжной части Англии почти небудет наблюдаться дней сминусовой температурой. К2060 году зимняя температура ниже 0°Cостанется только вгорных районах ивсеверной части Шотландии.

Катание насанях илюбимые снежные игры уйдут впрошлое, чтобы увидеть снег, британцам придется ездить заграницу.

Прогнозы метеорологов основаны наувеличении глобальных выбросов парниковых газов. Пословам экспертов, если напланете сократятся выбросы, изменения небудут такими драматичными.

Средняя температура самых холодных дней вВеликобритании запоследние 30лет составляла −4,3 °C.Если количество выбросов продолжит расти, это приведет кповышению глобальной температуры на4°C.Средний самый холодный день зимой приблизится к0°Cна большей части территории страны.

Метеорологическое бюро сообщает, что вближайшие десятилетия ожидается существенное повышение температуры вовсе сезоны.

Наибольший рост летних температур прогнозируется вибез того теплых южных районах Великобритании. Следует также ожидать, что экстремальные погодные условия станут еще более частыми исильными. Волны тепла охватят большую территорию ипродлятся дольше, атемпература будет устанавливать новые рекорды.

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По материалам: Gismeteo