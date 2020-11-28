В Париже происходят уличные беспорядки и стычки с полицией (видео)

Полиция в Париже применила слезоточивый газ против участников уличных беспорядков, которые вспыхнули на марше против полицейского насилия. Об этом сообщают местные СМИ.

Поводом к протестным акциям по всей стране послужило избиение полицейскими чернокожего музыкального продюсера Мишеля Зеклера за нарушение масочного режима. 28 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон назвал случившееся с Мишелем Зеклером "позором для страны". Полицейские, избившие Зеклера, уже уволены.

Кроме того, французы недовольны законопроектом, запрещающим распространение изображений полицейских. Во вторник Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект "О глобальной безопасности".

Документ предусматривает тюремное заключение на один год и штраф в размере 45 тысяч евро за распространение фото, идентифицирующих полицейских.

🇫🇷 | URGENTE: Violentas protestas y enfrentamientos en la Plaza de la Bastilla: pic.twitter.com/N4L9Dh2L17

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020

Во время акции протеста молодежь в черной одежде начали оскорблять полицейских и забрасывать их бутылками и фейерверками. Они также поджигали мусорные баки и переворачивали припаркованные автомобили.

🇫🇷 | URGENTE: Centro de París: pic.twitter.com/6mIL770vDQ

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020

По официальным, в манифестации в Париже приняли участие 46 тыс. человек, в Лионе – 7,5 тыс. человек, в Бордо – 6 тыс., в Страсбурге – 1,5 тыс., в Лилле – 1,4 тыс. Всего акции протеста прошли в 70 французских городах.

🇫🇷 | URGENTE: Plaza de la Bastilla: pic.twitter.com/XzzZJhhbiZ

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020

Наиболее серьезные столкновения с правоохранительными органами произошли в столице, где погромщики ждут автомобили, кафе, газетные киоск и мусорные баки.

Для наведения порядка полицейские использовали слезоточивый газ и водометы.

🇫🇷 | URGENTE: Plaza de la Bastilla: pic.twitter.com/kBRbwoUOug

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020

В уличных стычках пострадали по меньшей мере 37 полицейских и жандармов.

🇫🇷 | AHORA: Plaza de la Bastilla: pic.twitter.com/1rSzUFcKPC

— Alerta News 24 (@AlertaNews24) November 28, 2020

Ранее сообщалось, что в центре Парижа демонтировали нелегальный лагерь мигрантов.

По материалам: Подробности