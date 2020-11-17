Twitter назначил всемирно известного хакера главой службы безопасности

Главой безопасности в компании Twitter назначен всемирно известный хакер Петер Затко под никнеймом Mudge. . Он будет отвечать за широкий круг вопросов – от технических ошибок до дезинформации. Об этом сообщает Reuters.

Как заявил самзатко в эксклюзивном интервью,что он изучит "информационную безопасность, целостность сайта, физическую безопасность, целостность платформы, которая начинает касаться злоупотреблений и манипулирования платформой, а также инженерное дело".

"Я не знаю, сможет ли кто-нибудь исправить безопасность Twitter, но он был бы первым в моем списке", – прокомментировал назначение хакера руководитель Затко в DARPA Дэн Кауфман.

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Стоит отметить, что Затко в последнее время курировал безопасность в единороге электронных платежей Stripe. До этого он работал над специальными проектами в Google и курировал выдачу грантов для проектов по кибербезопасности в знаменитом Агентстве перспективных исследований и проектов в области обороны (DARPA) Пентагона.

Затко совсем недавно руководил Cyber ​​Independent Testing Lab, некоммерческой организацией, которую он основал, которая тестирует потребительское программное обеспечение на предмет рисков конфиденциальности и безопасности данных. В настоящее время группа работает с Consumer Reports, чтобы разработать стандарт оценки безопасности цифровых продуктов и услуг, который может помочь лучше информировать потребителей.

Карьера Затко началась еще в 1990-х годах, когда он одновременно выполнял секретные работы для государственного подрядчика и был среди лидеров Cult of the Dead Cow, хакерской группы, печально известной выпуском хакерских инструментов для Windows, чтобы побудить Microsoft к повышению безопасности.

Напомним, ранее хакеры "напали" на сайт предвыборной кампании Трампа.

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По материалам: Подробности