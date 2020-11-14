Общество

В Киеве коронавирус устанавливает жуткую статистику

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В Киеве коронавирус устанавливает жуткую статистику

За сутки в столице зафиксировали 1053 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, за весь период эпидемии в Киеве лабораторно подтвердили 18 702 инфицированных COVID-19. 18 702 человека выздоровели (369 – за минувшие сутки), 950 киевлян погибли (12 – за минувшие сутки).

Отмечается, что среди заболевших:

  • 604 женщины в возрасте от 18 до 86 лет;
  • 376 мужчин, возрастом от 18 до 89 лет;
  • 73 ребенка – от 2 месяцев до 17 лет.

Известно, что наибольшее количество заболевших находятся в Подольском районе (170 случаев), Деснянском районе (133 человек) и Днепровском районе (122 пациента).

Ранее мы писали, что на территории Украины за сутки зафиксировали более 12,7 тысяч случаев коронавирусной инфекции. 

По материалам: Подробности

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