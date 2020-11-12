Общество
Погода в Украине 13 ноября: облачно с прояснениями, без существенных осадков
Впятницу, 13ноября, вУкраине ожидается облачная погода спрояснениями, существенных осадков постране непрогнозируется. Ветер восточный, 3-8м/с.
©pixabay.com
Всеверных ицентральных областях ночью прогнозируется 0…+3 °С, днем температура воздуха составит +4…+5 °С.
Назападе температура воздуха ночью составит +4…+6 °С, днем столбики термометров будут варьироваться впределах +7…+8 °С.
Ввосточной части ночью ожидается до −3…−1 °С, днем температура воздуха поднимется до+3…+5 °С.
Наюге страны ночью прогнозируется +1…+3 °С, днем воздух прогреется до+5…+8 °С.
©pixabay.com
По материалам: Gismeteo