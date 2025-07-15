Осєчкін спрогнозував завершення війни: деталі

Правозахисник та засновник проєкту «Гулагу нет!» Володимир Осєчкін висловив стриманий оптимізм щодо можливого завершення війни в Україні вже до початку осені 2025 року.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Dialog.

Він зазначив, що вірить у силу розуму й спільні зусилля всіх людей доброї волі, які можуть наблизити кінець трагедії.

Осєчкін: до осені війна може завершитися

За словами правозахисника, сплив 50-денний термін, який Дональд Трамп нібито дав Путіну, й тепер, у найближчі тижні, можуть відбутися події, що стануть історичними:

«Я з певною часткою оптимізму можу сказати: дуже сподіваюся, що до початку осені ми побачимо завершення цієї підлої війни. І кожен з нас повинен зробити все можливе на своєму місці. Якби ми мали чарівну паличку або більші повноваження, ніж маємо зараз — як журналісти й правозахисники — ми би зробили значно більше. Але ми маємо діяти в тих умовах, які є».

«Перемога розуму»: у Путіна вичерпується час

На думку Осєчкіна, попри спроби з боку Кремля затягнути процес, раціональні сили взяли гору:

«Можна говорити про очевидну перемогу розуму, навіть попри те, що Путін і його оточення доклали максимум зусиль, щоб відтермінувати день, який настав сьогодні. Вони витратили великі ресурси, щоб зберегти свій вплив, але цей сценарій усе одно розсипається».

«Пісня диктатора вже доспівана»

Осєчкін також прокоментував маніпуляції Кремля у спілкуванні з американськими президентами, зокрема з Дональдом Трампом:

«Путін неодноразово вводив Трампа в оману, хоча той заявляв, що не дав себе обдурити — на відміну від своїх попередників. Проте насправді він водив його за ніс протягом кількох останніх місяців. Сьогодні ми бачимо, що пісня диктатора вже доспівана. Пісочний годинник перевернуто, і зворотний відлік почався».

На цьому фоні був розкритий «таємний запит» України щодо німецької зброї.