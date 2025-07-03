Навіщо США призупинили військову допомогу Україні: у Пентагоні дали відповідь

Вашингтон — У Міністерстві оборони Сполучених Штатів Америки триває глибокий перегляд політики військової допомоги Україні, з урахуванням пріоритету американської безпеки та стратегічного підходу адміністрації президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Defense Now.

Прес-секретар Пентагону Шон Парнелл офіційно підтвердив, що оборонне відомство забезпечує главу держави широким спектром варіантів, які дозволяють йому приймати рішення відповідно до курсу на припинення збройного конфлікту, що триває на українській території.

На брифінгу 2 липня Парнелл наголосив:

«Підхід, який ми сьогодні впроваджуємо, ґрунтується на раціональному використанні національних ресурсів. Ми надаємо підтримку, що відповідає як прагненню припинити війну, так і фундаментальному принципу зовнішньої політики Трампа – “Америка понад усе”».

У Пентагоні зазначили, що в центрі уваги перебуває так званий «огляд можливостей» – комплексна процедура, спрямована на визначення того, наскільки ефективно американська військова допомога відповідає стратегічним цілям безпеки США.

У рамках цього процесу аналізується і боєздатність самої армії США, і її готовність до виконання потенційних операцій у будь-якому регіоні світу.

Парнелл водночас уточнив, що Пентагон не розголошуватиме деталі про обсяги та номенклатуру озброєння, яке може бути передано Києву, а також не надаватиме інформації щодо термінів постачання.

За його словами, ці рішення залишаються на розгляд вищого керівництва і супроводжуються внутрішніми аналітичними звітами.

«Це виважена й прагматична стратегія, – підкреслив представник Міноборони. – Ми формуємо прозорий і водночас закритий механізм обліку та аналізу — що саме, в яких обсягах і куди направляється. Це дозволяє поєднати ефективність зовнішньої допомоги з оборонною автономністю Сполучених Штатів».

На завершення Парнелл наголосив: попри переоцінку окремих підходів, американська армія зберігає повну бойову готовність для оперативного реагування на будь-які виклики.

«У будь-який момент і в будь-якій точці світу наші військові спроможні діяти ефективно та рішуче», – резюмував він.

Тим часом Буданов закликав українців йти у ТЦК.