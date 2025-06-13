Де вібдуваються найзапекліші бої: у Генштабі розкрили деякі деталі

12 червня 2025 року лінія фронту вкотре засвідчила інтенсивність бойових дій, особливо на Покровському напрямку, який наразі залишається одним із ключових театрів російсько-української війни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний телеграм-канал Генштаба ЗСУ.

За офіційною інформацією Генерального штабу ЗСУ, за останню добу зафіксовано рекордні 168 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Така кількість бойових контактів свідчить про систематичну ескалацію бойової активності з боку російських підрозділів.

Особливо гострою ситуація залишається на Покровському напрямку, де українські захисники протягом кількох годин зупинили 38 атак противника, ще шість зіткнень тривають у момент публікації зведення.

Збройні Сили України ведуть оборонні дії одночасно в районах Миролюбівки, Андріївки, Лисівки, Малинівки, Мирного, Єлизаветівки, Променя, Удачного, Новосергіївки, Горіхового, а також на підступах до Олексіївки, Полтавки та Муравки. Оперативна обстановка залишається напруженою, однак під контролем українських військових підрозділів.

За інформацією військових джерел, противник активно залучає авіацію, дрони-камікадзе Shahed, артилерійські системи різного калібру та керовані авіаційні бомби.

Загалом за добу ворог здійснив 62 авіаційні удари, скинувши 92 керовані бомби, та задіяв 863 ударні безпілотники. Кількість артилерійських обстрілів перевищила 3500, що є одним із найвищих показників за останній місяць.

Втрати ворога лише на Покровському напрямку склали 169 осіб, з яких понад сотня — безповоротні. Крім живої сили, знищено також ворожу техніку та артилерійські системи, що значно послаблює наступальні можливості противника.

Не менш напруженою залишається обстановка й на інших ділянках фронту. Зокрема, на Новопавлівському напрямку ворог здійснив 28 спроб прорвати оборону українських військ, активізувавшись у районах Веселого, Багатиря, Скудного, Дніпроенергії, Федорівки, Новосілки, Вільного Поля, Нового Комара та Шевченка. Ще 7 боїв наразі тривають.

На Лиманському напрямку противник атакував 17 разів у районах Надії, Нового Миру, Ямполівки, Торського та поблизу Шандриголового. У шести зонах бої ще тривають, українські захисники утримують оборону та завдають ворогу суттєвих втрат.

Окремо варто відзначити Торецький напрямок, де зафіксовано 20 штурмових дій противника поблизу Диліївки, Торецька, Щербинівки, Романівки, Русиного Яру, Олександро-Калинового та Яблунівки. Попри високий натиск, лінія оборони тримається.

Однак експерти попередили, що не так з фортифікаціями на фронті.