Зеленський анонсував відповідь на атаки РФ: що готує Україна

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з ключовими представниками військового командування, яка стосувалася не лише тактичних рішень, а й стратегічної перспективи розвитку оборонного потенціалу України у відповідь на посилені загрози з боку Росії.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний сайт лідера України.

У зустрічі взяли участь головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський, керівник Генерального штабу Андрій Гнатов і міністр оборони Рустем Умєров. Головною темою обговорення стало не просто реагування на ракетні та дронові удари РФ, а системне нарощування власних потужностей для проактивної відповіді, включно з технологічним проривом в озброєнні.

За словами президента, Україна входить у фазу, де якість і масштаб власного оборонного виробництва є ключем до незалежного стримування агресії. Зеленський наголосив, що вже зараз сотні українських компаній ефективно долучилися до забезпечення армії новітніми видами техніки, зокрема ударними безпілотниками та високоточними ракетами.

І ці результати лише початок – у планах уряду активізувати співпрацю з європейськими партнерами з метою запуску масштабних інвестицій саме у виробництво в Україні. Це дозволить не тільки створити нові робочі місця, а й забезпечити фронт інноваційною зброєю.

Зокрема, акцент зроблено на розробці безпілотних систем та далекобійного озброєння – саме того, що дозволяє контролювати ситуацію на великій відстані та знижує ризики для життя українських військових.

У той час як публічне розголошення всіх деталей є неможливим з міркувань безпеки, президент наголосив: перспектива зрозуміла – Росія має відчути дзеркальну відповідь на будь-які свої дії. Зеленський підкреслив, що ударні дрони, перехоплювальні системи, крилаті ракети та власна балістика – це той набір елементів, який формує нову військову доктрину України.

Також Зеленський розповів, навіщо він ввів 3 пакети санкцій.