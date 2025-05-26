Зеленський розповів, навіщо він ввів 3 пакети санкцій: офіційна заява

Президент України Володимир Зеленський ініціював впровадження трьох нових санкційних пакетів, мета яких — нейтралізація ключових елементів, що підтримують агресивну політику Російської Федерації.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Ці рішення ухвалено в межах стратегічного курсу України на посилення національної безпеки та консолідацію міжнародної санкційної політики.

Глава держави акцентував увагу на трьох окремих категоріях осіб і організацій, що стали об’єктом санкцій. До першої групи увійшли громадяни РФ та іноземці, які системно сприяли фінансуванню терористичної діяльності Росії, реалізовували фінансові махінації і розробляли схеми обходу вже діючих санкцій, намагаючись мінімізувати вплив міжнародного тиску на економіку країни-агресора.

Другий вектор удару — інформаційний фронт. Санкції були застосовані до пропагандистських фігур, які методично формують викривлену реальність, маніпулюючи громадською думкою та посилюючи моральну легітимність воєнних злочинів Кремля.

За словами президента, саме дезінформація та цілеспрямована брехня стали ефективним інструментом у руках Москви для підтримання агресії проти України.

Третя частина санкцій стосується представників мафіозних структур із РФ, які відіграли критичну роль у становленні та підтримці путінського режиму. Ці особи, попри міжнародну ізоляцію Росії, досі залишаються невід’ємною частиною кримінально-політичного механізму, що гарантує Путіну лояльність силових та економічних еліт.

Зеленський підкреслив, що робота над узгодженням санкцій із аналогічними заходами Євросоюзу та інших провідних міжнародних гравців триває. Україна активно інтегрує власні санкційні рішення у глобальну систему безпеки, що є надзвичайно важливим для забезпечення ефективності тиску на РФ.

Президент також анонсував підготовку нової хвилі санкційних ініціатив. За його словами, в поле зору потраплять як фізичні особи, так і юридичні структури, що прямо або опосередковано пов’язані з кремлівською воєнною машиною. Це ті, хто сприяє веденню війни, забезпечує функціонування тоталітарного режиму, або ж паразитує на воєнних контрактах.

На цьому фоні Путін прийняв рішення про створення буферної зони безпеки.