Путін прийняв рішення про створення буферної зони безпеки: офіційна заява

Безпековий фронт Кремля: Путін озвучив плани створення буферної зони на кордоні з Україною, Трамп — про прагнення РФ до завершення війни.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

У розпал війни в Україні президент РФ Володимир Путін зробив заяву, яка може суттєво змінити конфігурацію безпекової ситуації у прикордонних районах. Згідно з його словами, Росія прийняла рішення про створення «буферної зони безпеки» вздовж кордону з Україною, і на сьогодні російські військові вже працюють над реалізацією цього завдання.

Хоча Путін не уточнив ані розмір, ані правовий статус такої зони, експерти розглядають цю ініціативу як чергову спробу Москви закріпити контроль над прикордонними територіями або хоча б створити тимчасовий простір для відведення бойових дій.

Водночас, президент США Дональд Трамп заявив, що Путін, мовляв, «дуже хотів би завершити війну», натякаючи на потенційні кулуарні наміри Кремля щодо виходу з конфлікту. Проте західні аналітики застерігають від надмірного оптимізму: буферна зона — це не мирний план, а, швидше, інструмент тактичного перегрупування.

Українська сторона наразі не коментувала ці заяви офіційно, однак створення подібних зон без погодження із Києвом однозначно суперечить міжнародному праву та може розглядатися як продовження агресії в гібридному форматі.

На цьому фоні Зеленський зробив нову заяву щодо обміну «1000 на 1000».