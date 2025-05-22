Зеленський зробив нову заяву щодо обміну «1000 на 1000»: подробиці

Україна активно готується до масштабного обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», що стало предметом обговорення на найвищому рівні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал українського лідера.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що питання звільнення українських громадян є пріоритетним, і він щоденно отримує доповіді про підготовку до цього процесу.

«Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого. Дуже стараємося», — підкреслив Зеленський, підтверджуючи серйозність намірів української сторони.

Зустріч делегацій України та Росії 6 травня в Стамбулі стала важливим кроком у напрямку вирішення питання обміну полоненими. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що сторони досягли домовленості про обмін у зазначеному форматі, що було підтверджено й російською стороною.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький зазначив, що вже розпочато опрацювання списків на повернення українських громадян. Це свідчить про те, що українська сторона налаштована на активні дії в цьому напрямку.

Крім того, Служба безпеки України також займається формуванням списків російських військових, яких можуть передати Росії в рамках обміну. Цей процес є складним і вимагає ретельного підходу, адже мова йде про життя людей.

На цьому фоні Папа Римський прийняв рішення щодо нових переговорів між Україною та РФ.