РФ має особливий план по Білорусі: Зеленський розповів, що йому відомо

Президент України Володимир Зеленський виступив із новою заявою, яка викликала глибоке занепокоєння серед західних союзників і сусідніх країн.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Суспільне».

За словами глави держави, розвідувальні дані свідчать про підготовку рф до потенційної військової операції, що може бути замаскована під планові навчання на території Білорусі. Такі дії Кремля вже стали характерним сценарієм, коли офіційні маневри служили лише димовою завісою перед початком повномасштабного наступу.

Цього разу, зазначає Зеленський, мета залишається невизначеною: чи буде це атака на Україну, чи, можливо, спроба дестабілізації в Литві або Польщі.

Заява пролунала на тлі стрімкого посилення військової активності в прикордонних районах Білорусі, де спостерігається скупчення техніки та особового складу збройних сил рф. Попри відсутність офіційного підтвердження про підготовку наступальних дій, українська влада не виключає будь-якого розвитку подій, зважаючи на агресивний характер попередніх кампаній росії.

Зеленський підкреслив, що відкритість західного кордону, зокрема в частині польсько-білоруської межі, може створити додатковий ризик не лише для безпеки України, а й для усього регіону.

На тлі цієї заяви уряди Литви, Польщі та країн Балтії вже почали обговорення потенційних сценаріїв реагування. В Європейському Союзі зростає занепокоєння з приводу можливого повторення ситуації 2022 року, коли рф під прикриттям навчань «Союзна рішучість» розпочала повномасштабну війну.

Аналітики наголошують, що нова фаза конфлікту може бути ще більш небезпечною з огляду на втрату елементу несподіванки. Водночас ситуація ускладнюється тим, що Білорусь формально не є стороною у війні, хоча її територія неодноразово використовувалася як плацдарм для ворожих дій.

Також Зеленський відповів Путіну на ідею перемир’я в Україні.