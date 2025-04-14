У США прокоментували трагедію у Сумах: офіційна заява Рубіо

У відповідь на черговий варварський ракетний обстріл українського міста Суми з боку Російської Федерації, Сполучені Штати Америки виступили з чіткою та співчутливою заявою, яку озвучив державний секретар США Марко Рубіо.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на соцмережі Рубіо.

Він висловив співчуття постраждалим та наголосив на політичному курсі адміністрації Дональда Трампа, спрямованому на припинення війни.

«Сполучені Штати висловлюють наші найглибші співчуття жертвам сьогоднішнього жахливого російського ракетного удару по Сумах», — зазначив Рубіо у своєму офіційному зверненні.

За його словами, цей акт насильства є не лише черговим викликом для України, а й гострим сигналом для всього цивілізованого світу, який зобов’язаний об’єднати зусилля задля припинення конфлікту.

«Це трагічне нагадування про те, чому президент Трамп і його адміністрація витрачають стільки часу та зусиль, щоб покласти край цій війні та досягти міцного і справедливого миру», — наголосив він.

За даними дипломатичних джерел, адміністрація Трампа активізує власну міжнародну комунікацію на різних рівнях — від ООН до двосторонніх перемовин, зокрема з країнами НАТО.

Такі дії спрямовані на вироблення політичної формули врегулювання конфлікту, яка б враховувала суверенітет України, безпекові гарантії для регіонів та відповідальність Росії за вчинені воєнні злочини.

В той же час РФ почала застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети.