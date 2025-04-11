РФ почала застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети: у чому загроза

Міністерство внутрішніх справ України повідомило про новий небезпечний аспект ведення бойових дій з боку Російської Федерації.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

За офіційною інформацією, російські війська почали використовувати безпілотні літальні апарати, які скидають вибухонебезпечні об’єкти з таймером уповільненої дії. Такі пристрої детонують не відразу, а через певний проміжок часу, що значно ускладнює процеси виявлення та знешкодження.

Новий тип загрози суттєво підвищує ризики для мирного населення, а також ускладнює роботу рятувальників, саперів і правоохоронців.

Міністерство закликає громадян до підвищеної обережності. Якщо хтось помітить підозрілий об’єкт на вулиці, у під’їзді, в парку або поблизу житлових будинків, категорично заборонено наближатися до нього або торкатися його. Необхідно одразу звертатися до служб екстреного реагування за телефонами 101, 102 або 112.

Використання таких дронів свідчить про продовження практики асиметричних дій з боку противника, що порушує міжнародні гуманітарні норми і свідомо наражає на небезпеку цивільне населення.

Міністерство внутрішніх справ України вже опрацьовує механізми посилення інформаційної та технічної безпеки у регіонах, які найчастіше піддаються атакам.

У контексті загальної воєнної ескалації, це повідомлення з боку МВС України є черговим тривожним сигналом, що конфлікт набуває дедалі більш небезпечних форм.

Урядові структури закликають громадян бути пильними та максимально відповідальними у ситуаціях, коли йдеться про власну безпеку та життя інших. Водночас правоохоронці наголошують на необхідності широкого інформування населення щодо нових типів загроз.

У свою чергу Зеленський анонсував нововведення щодо дронів в Україні.