Яким буде наступний крок для миру: лідери Німеччини та Франції висловилися

На тлі активних дипломатичних зусиль щодо завершення війни в Україні лідери Франції та Німеччини висловили свою позицію щодо підсумків сьогоднішніх переговорів у Берліні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-службу новин України.

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслили, що припинення атак на енергетичну інфраструктуру України може стати «важливим першим кроком» на шляху до довготривалого миру.

«Наступним етапом має бути повне припинення вогню», – заявили лідери під час спільного брифінгу.

Макрон наголосив, що метою переговорів залишається досягнення стійкого миру, і ця мета неможлива без участі української сторони: «Очевидно, що цей процес має відбуватися за участі України за столом переговорів».

Аналітики зазначають, що заява Макрона і Шольца є важливим сигналом для міжнародної спільноти та може стати основою для подальших дипломатичних ініціатив. Водночас експерти наголошують, що припинення атак на цивільну інфраструктуру не гарантує повного припинення бойових дій, оскільки ситуація на фронті залишається напруженою.

Реакція української влади на ці заяви поки що відсутня, проте в Києві неодноразово наголошували, що будь-які мирні ініціативи мають базуватися на суверенітеті та територіальній цілісності України. Водночас політичні спостерігачі вказують на можливість активізації дипломатичних перемовин у найближчі місяці, що може змінити хід подій у регіоні.

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