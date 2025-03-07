Посол РФ у Великій Британії Андрій Келін заявив, що Кремль вимагає від України визнання контролю Росії над Запорізькою, Херсонською, Донецькою та Луганською областями.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на росЗМІ.

За його словами, вищезазначені території вже «закріплені в Конституції РФ», що демонструє жорстку та непоступливу позицію москви у переговорах.

Україна прагне миру та закликає до дипломатичного врегулювання конфлікту, аби зупинити подальші жертви серед цивільного населення. Київ готовий до переговорів, однак виключно в межах міжнародного права.

Аналітики зазначають, що Кремль намагається тиснути на Україну, розраховуючи на її виснаження у війні. Водночас Україна зацікавлена у пошуку реалістичних шляхів для припинення бойових дій. Причому відомо, що у цей вівторок, можливо, сторони підпишуть документ, який нарешті зупинить кровопролиття.

Наразі перспективи переговорів залежать від позиції міжнародної спільноти. Україна закликає до активного посередництва та пошуку компромісних рішень, які дозволять зберегти життя людей і стабілізувати ситуацію в державі.

Нагадаємо, якими будуть перші етапи припинення війни: Зеленський поділився власною думкою.