Якими будуть перші етапи припинення війни: Зеленський поділився власною думкою

Президент України Володимир Зеленський озвучив можливі перші кроки на шляху до припинення війни, наголосивши на необхідності звільнення військовополонених та запровадження повітряного перемир’я.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграм-канал Зеленського.

Зеленський зазначив, що досягнення домовленості про заборону застосування ракет та безпілотних літальних апаратів великої дальності могло б стати суттєвим кроком у зниженні ескалації конфлікту.

«Обмеження в небі створило б можливості для наступних дипломатичних переговорів», — заявив глава держави.

Україна наголошує, що гуманітарний аспект війни залишається критично важливим, і звільнення полонених є одним із ключових питань для міжнародних партнерів. Наразі тривають переговори на різних рівнях, зокрема за посередництва європейських країн.

Попри складність ситуації, Київ продовжує шукати дипломатичні механізми для зниження інтенсивності бойових дій, сподіваючись на активну роль міжнародної спільноти у цьому процесі.

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