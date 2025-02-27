Трамп вперше визнав, що мир в Україні може бути недосяжним

Президент США Дональд Трамп вперше визнав, що досягнення миру між Україною та Росією може бути неможливим.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Дональда Трампа.

Це стало відомо під час засідання американського уряду, коли Трамп відповідав на питання журналістів.

Зокрема, на запитання про те, чи не буде це поганим сигналом для Китаю, якщо Росія залишить під контролем захоплені території України, Трамп зазначив, що він зробить усе можливе, аби досягти «найкращої угоди» для обох країн.

«Але для України ми будемо особливо старатися, щоб вони змогли отримати якомога більше, — пояснив Трамп. — Ви впевнені, що мир можливий, але є ймовірність, що це не спрацює. Сподіваюся, що все ж вийде — для блага людства. Адже якщо ви побачите ті кадри, які бачив я, ви не захочете на них дивитися», — додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, як довго Україна зможе продовжувати бойові дії без підтримки США: оцінка WSJ.