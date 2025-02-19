Зеленський висловився про Путіна, Трампа і переговори: « Я буду більше не потрібен»

Президент України Володимир Зеленський поговорив із німецькою журналісткою Сандрою Майшбергер під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Bild.

Про переговори з Росією

Зеленський наголосив, що Україна не піде на компроміси, які поставлять під загрозу її державність. Він заявив, що будь-які угоди мають бути не символічним жестом, а реальним кроком до миру:

«Я готовий на все заради миру в Україні. Звичайно, росія хоче мене позбутися. Можливо, не фізично, як вони намагалися зробити на початку війни, а політично. Я дуже незручна людина для путіна. Ми знаємо один одного. Якщо завтра Україну приймуть до ЄС і НАТО, я буду більше не потрібен. Але поки цього не буде, я буду захищати свою країну… Ми повинні зберігати терпіння, захищати державу і її суверенітет. Ми не будемо підписувати щось просто заради оплесків».

Про міжнародну підтримку та роль США

За словами Зеленського, під час обговорення гарантій безпеки важлива не тільки військова присутність європейських країн, а й участь США.

«Президент Трамп підтримує ідею відправки європейського контингенту в Україну. Я сказав йому, що американці повинні бути там, тому що в іншому випадку ми можемо втратити нашу єдність. Це важлива демонстрація сили путіну, що всі союзники працюють разом, щоб захистити Україну!».

Про сина та особисті переживання

Зеленський зізнався, що війна забрала в нього можливість проводити достатньо часу з родиною.

«Він чудовий. Милий хлопчик. Він сумує за батьком. Він хотів би проводити більше часу зі своїм батьком. Він сумує за мною і часто сумує. І я теж».

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що розкрито список вимог Кремля на переговорах зі США.