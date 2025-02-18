Розкрито список вимог Кремля на переговорах зі США

Коли американські та російські чиновники почнуть переговори про припинення війни в Україні, у кожного з них буде список вимог.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на Тelegraph.

І, як вказує The Telegraph, якщо для команди високопоставлених дипломатів Дональда Трампа метою є припинення війни, то для Володимира Путіна переговори в Саудівській Аравії є унікальною можливістю розширити список своїх вимог.

Так, Путін раніше зажадав, щоб Україна вивела свої війська з чотирьох областей, анексованих Росією у вересні 2022 року, і відмовилася від свого бажання вступити в НАТО. при цьому Путін, найімовірніше, зажадає юридичного зобов’язання, що Україні ніколи не буде дозволено вступити в Альянс.

Він також наполягав на тому, що Україна повинна скоротити свій військовий потенціал, щоб не становити загрози для Росії, що може призвести до обмеження ракет дальнього радіусу дії, важких озброєнь і західної військової підтримки.

Крім того, вказує видання, Росія може також вимагати скорочення або повного виведення сил НАТО з Польщі, країн Балтії (Естонії, Латвії, Литви) і Румунії. Також у рамках зусиль з повоєнної відбудови Росії Путін, імовірно, домагатиметься скасування жорстких економічних санкцій, які призвели до падіння курсу рубля і зростання інфляції.

Ці вимоги можуть включати угоди про експорт енергоносіїв, включно з відновленням роботи трубопроводів Nord Stream 1 і 2 для відновлення продажів газу в Європу, що стабілізує російську економіку.

Крім того, вказує видання, Росія може також вимагати скорочення або повного виведення сил НАТО з Польщі, країн Балтії (Естонії, Латвії, Литви) і Румунії.

Також у рамках зусиль з повоєнної відбудови Росії Путін, імовірно, домагатиметься скасування жорстких економічних санкцій, які призвели до падіння курсу рубля і зростання інфляції.

Ці вимоги можуть включати угоди про експорт енергоносіїв, включно з відновленням роботи трубопроводів Nord Stream 1 і 2 для відновлення продажів газу в Європу, що стабілізує російську економіку.

Ще предметом вимог може стати розморожування 300 мільярдів доларів активів російського центрального банку, що забезпечить російський уряд найважливішим фінансуванням у його зусиллях з післявоєнного відновлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп висунув Європі вимогу щодо України: подробиці від Reuters.