Путін може піти на поступки: в ISW назвали єдину умову.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що постійна західна військова допомога Києву може змусити російського диктатора піти на поступки, оскільки теорія перемоги Володимира Путіна ґрунтується на припущенні, що Захід відмовиться від України.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на ISW.

Йдеться саме про регулярну допомогу, зазначають експерти ISW у своєму звіті.

«Тільки непохитна підтримка Заходу і постійні поставки західної військової допомоги Києву можуть змусити Путіна відмовитися від своєї території і прийняти необхідність піти на поступки, необхідні для будь-якого розв’язання конфлікту, прийнятного для США, Європи та України», — пишуть аналітики.

При цьому в ISW продовжують вважати, що тільки Сполучені Штати можуть надати Україні деяку критично важливу зброю і військову техніку в таких масштабах і з такою швидкістю і регулярністю, які необхідні для захисту України від Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Путін висловився про війну в Україні: диктатор сказав коли вона може закінчиться.