Конфлікт у Бундестазі через Україну: розгнівана Анналена Бербок покинула залу засідань(фото)

У вищому політичному керівництві Німеччини виникли сильні протиріччя.

Про це повідомляє Рl.com з посиланням на BILD.

Міністр закордонних справ країни Анналена Бербок не пробачила канцлеру Олафу Шольцу блокування військової допомоги Україні. Після того, як Шольц заблокував пакет надзвичайної допомоги Україні на суму в 3 млрд євро, розгнівана Бербок залишила залу засідання. Канцлер намагався її зупинити, але безуспішно. Напружений момент встигли зняти журналісти.

«Бербок відмовилася коментувати нам те, що відбувається. Але одне можна сказати напевно — стосунки між нею і Шольцем вкрай погані», — пише BILD.

На боці Бербока в цьому конфлікті також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Обидва наполягають на тому, що Україні потрібно якнайшвидше виділити додаткову допомогу для постачання трьох систем ППО Iris-T, артилерійських боєприпасів, ракет для систем Patriot, а також колісних гаубиць.

Бербок не приховує свого невдоволення Шольцем у питанні України. Раніше в подкасті Politico «Berlin Playbook» вона зробила досить різку заяву з цього приводу.

«Боляче, що для певних політиків питання голосів на виборах до Бундестагу є важливішим за забезпечення миру і свободи в Європі», — сказала міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, коли Путін може піти на перемир’я: названо дві умови.