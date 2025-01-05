Як зустріч Шольца з Путіним може вплинути на Україну та світ: дипломатія чи передвиборча гра?

4 січня 2025 року політичний ландшафт Німеччини сколихнула новина про можливу зустріч канцлера Олафа Шольца з Володимиром Путіним.

Цю інформацію вперше озвучив депутат ХДС Родеріх Кізеветтер у своєму дописі на платформі X (колишній Twitter) о 14:20 4 січня 2025 року, пише PL.com.ua. Він застеріг:

„Будь-які домовленості в теперішній ситуації відбуватимуться за рахунок України й фактично означатимуть її підпорядкування російським інтересам“.

Що це означає для України?

Можливість переговорів між Шольцом і Путіним викликала занепокоєння в політичних колах України та Європи. Основні побоювання:

Послаблення позиції України. Як зазначає Renewz, будь-які поступки без участі Києва можуть сприйматися як зрада інтересів України. Розкол у ЄС. Німеччина ризикує втратити репутацію лідера європейської солідарності, якщо переговори з Путіним поставлять під сумнів єдність позиції ЄС. Тиск на мирні домовленості. Україна може опинитися в ізоляції, якщо пріоритет у переговорах буде віддано російським вимогам.

Передвиборча кампанія чи дипломатія?

Потенційна поїздка Олафа Шольца до Москви викликає запитання: чи це щирий дипломатичний жест заради миру, чи частина стратегічного розрахунку напередодні виборів 2025 року?

Інформація про можливий візит з’явилася у дописі депутата ХДС Родеріха Кізеветтера на платформі X (колишній Twitter). У своєму повідомленні він заявив:

„Це не просто переговори — це гра з вогнем, де Україна опиняється на лінії вогню, а принципи міжнародного права ставляться під сумнів“.

Кізеветтер також підкреслив, що такі домовленості можуть мати довгострокові наслідки не лише для України, а й для всього європейського порядку.

Політичні ризики та наслідки

Зовнішньополітична довіра.

Якщо поїздка буде сприйнята як поступливість Росії, це підірве репутацію Німеччини серед союзників і викличе сумніви щодо її здатності підтримувати спільну позицію Європи. Внутрішня політика та вибори.

Напередодні виборів будь-який провал може серйозно зашкодити іміджу Шольца. Громадськість може сприйняти такі переговори як спробу використати кризу у своїх політичних цілях. Геополітичний баланс.

Якщо переговори призведуть до поступок Росії, це стане небезпечним сигналом для інших авторитарних режимів, що агресія може бути винагороджена.

Випробування дипломатії

Поїздка до Москви — це перевірка для німецької дипломатії, яка повинна знайти баланс між трьома важливими аспектами:

Підтримкою України як жертви агресії.

Захистом принципів міжнародного права.

Спробою зберегти репутацію Німеччини як країни, що прагне миру.

Будь-яке рішення канцлера матиме довгострокові наслідки. З одного боку, переговори з Путіним можуть бути сприйняті як готовність до діалогу. З іншого — їхній провал або поступки Росії можуть послабити позицію Шольца як у Німеччині, так і на міжнародній арені.

Якщо візит Шольца стане спробою підняти політичний рейтинг, це може викликати обурення серед виборців і партнерів. Однак успішні переговори можуть закріпити за Німеччиною роль ключового посередника у врегулюванні конфлікту.

Чи стане ця зустріч кроком до реального миру, чи залишиться частиною політичної гри, покаже час.

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