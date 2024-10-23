Политика

Чи може Україна змінити свою формулу миру: в Офісі президента дали відповідь

Україна не відмовляється обговорити будь-які коригування формули миру.

Арина Марченко Send an email 9 часов ago
0 0
Андрій Єрмак
Чи може Україна змінити свою формулу миру: в Офісі президента дали відповідь

Але це не стосується пунктів, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет нашої країни.

Про це пише Первая Лента з посиланням на главу Офісу президента України Андрія Єрмака у своїй колонці для фінського видання Hufvudstadsbladet.

Так, за словами Єрмака, українська сторона готова обговорити будь-які варіанти коригування своєї пропозиції за умови, що вони будуть відповідати міжнародному праву та підтримають територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет.

«Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, її праву на самовизначення чи людську гідність українського народу», — зазначив глава ОП.

Варто зазначити, що 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, але тільки у форматі так званих «стамбульських» угод.

Тим часом ЗМІ переконані, що російський диктатор Володимир Путін буде продовжувати бойові дії проти України доки його війська просуваються вперед та мають хоч якийсь прогрес у захопленні територій.

Раніше ПЛ писала про те, що в Росії оприлюднили свій план завершення війни.

теги
Арина Марченко Send an email 9 часов ago
0 0

Материалы по теме

Віцепрем'єр Сербії Александар Вулін

Сербія планує «повернути страх» у світову політику: що це означає та до чого тут Німеччина

13 сентября, 2024
Дональд Трамп

Завершити війну за 24 години: Трамп розкрив деталі свого плану

9 сентября, 2024
Нестор Шуфрич

Вбивство, смерть чи фейк: колишній нардеп заявив про те, Шуфрич помер у в’язниці

5 сентября, 2024
Володимир Путін

Візит Путіна в Монголію: чому країна не арештувала диктатора за ордером МКС

3 сентября, 2024

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Back to top button