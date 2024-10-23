Чи може Україна змінити свою формулу миру: в Офісі президента дали відповідь

Але це не стосується пунктів, які підтримують територіальну цілісність та повний суверенітет нашої країни.

Про це пише Первая Лента з посиланням на главу Офісу президента України Андрія Єрмака у своїй колонці для фінського видання Hufvudstadsbladet.

Так, за словами Єрмака, українська сторона готова обговорити будь-які варіанти коригування своєї пропозиції за умови, що вони будуть відповідати міжнародному праву та підтримають територіальну цілісність України, непорушність її кордонів та повний суверенітет.

«Україна як жертва агресії не може прийняти жодних змін, які загрожують її існуванню, її праву на самовизначення чи людську гідність українського народу», — зазначив глава ОП.

Варто зазначити, що 18 жовтня російський диктатор Володимир Путін вкотре заявив, що Росія нібито готова до переговорів з Україною, але тільки у форматі так званих «стамбульських» угод.

Тим часом ЗМІ переконані, що російський диктатор Володимир Путін буде продовжувати бойові дії проти України доки його війська просуваються вперед та мають хоч якийсь прогрес у захопленні територій.

Раніше ПЛ писала про те, що в Росії оприлюднили свій план завершення війни.