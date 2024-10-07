Чому Польща блокуватиме вступ України до ЄС

Його рішення буде незмінним, доки Україна не вирішить питання ексгумації та вшанування жертв Волинської трагедії.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Politexpert.

Варто зазначити, що Волинська трагедія, що відбулася під час Другої світової війни в 1943-44 роках, залишається однією з найскладніших і найболючіших тем в історії обох країн. Польща вже тривалий час наполягає на тому, щоб Україна надала дозвіл на ексгумацію та гідне поховання польських жертв цієї трагедії, а також вшанувала пам’ять загиблих.

Читайте також: Новий генсек НАТО прибув до Києва і зробив заяву про членство України в НАТО

Косіняк-Камиш наголосив, що для Польщі питання Волинської трагедії має не лише історичний, а й моральний контекст. За його словами, доки країни не вирішать цю суперечку Польща блокуватиме вступ України до ЄС.

Заява очільника польського Міноборони викликала жваві обговорення як у Польщі, так і в Україні. В Україні сподіваються на швидкий вступ до ЄС, але такі заяви з боку польських політиків можуть вплинути на процес переговорів та умови євроінтеграції. Втім, обидві сторони визнають необхідність діалогу для вирішення цього питання.

Раніше ПЛ писала про те, чого очікувати світові, якщо Росія виграє війну в Україні.