Як у Кремлі відреагували на виступ Зеленського в ООН

Прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росію неможливо примусити до миру. Думка, що таке можна припустити з Москвою — фатальна помилка.

Так він відреагував на заяву Зеленського на загальних дебатах у рамках Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку. Про це пише Первая Лента з посиланням на росЗМІ.

За словами Пєскова, позиція Зеленського про «примус Росії до миру» ні що інше, як фатальна помилка. Він додав, що ця помилка неминуче матиме наслідки для Києва. Адже змусити Москву до миру неможливо.

Представник Кремля з особливим цинізмом переконував, що «Росія при цьому сама є прихильницею миру» і наразі виконує в Україні завдання по забезпеченню безпеки своїй території.

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Варто нагадати, що під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН Зеленський вкотре підкреслив, що Росія «з першої секунди» повномасштабного вторгнення в Україну чинить міжнародні злочини, які не можуть бути виправдані згідно зі Статутом ООН.

«Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він сам не зупиниться. Росію можна тільки примусити до миру. І саме це потрібно — примусити Росію до миру, як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН», — заявив він у залі засідань Ради безпеки ООН.

Раніше ПЛ писала про те, що Зеленський робитиме у США.