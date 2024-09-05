Вбивство, смерть чи фейк: колишній нардеп заявив про те, Шуфрич помер у в’язниці

Первая Лента розповідає, де зараз Нестор Шуфрич і чи справді він помер.

Сьогодні о 13:11 Ігор Мосійчук, посилаючись на інформацію, отриману від «знайомих адвокатів» повідомив, що у СІЗО помер Нестор Шуфрич.

Після цього в Telegram-каналі нардепа-втікача Артема Дмитрука з’явилась інформація про те, що Шуфрича вбили.

Втім, вже о 13:26 Ігор Мосійчук розмістив на своєму Telegram-каналі допис про те, що інформація про смерть Шуфрича не підтвердилась.

«Адвокати наступили. Буде жити довго», — написав він. . Він повідомив, що Нестор Шуфрич помер в увʼязненні.

Вже о 13.26 екс-нардеп спростував свою ж заяву.

Пізніше Мосійчук взагалі видалив свій перший пост, у якому він повідомляв про смерть Нестора Шуфрича.

Хто такий Нестор Шуфрич і чим він займався

Нестор Шуфрич — одіозний український проросійський політик та народний депутат України від партії ОПЗЖ, якого в вересні 2023 було звинувачено у державній зраді.

Тривалий час Шуфрич займав впливові посади в українському політикумі. Він був членом Партії регіонів (пізніше ОПЗЖ) та нардепом кількох скликань.

Нестор Шуфрич також є власником ФК «Говерла» та телеканалу «UkrLive». Раніше також володів проросійським телеканалом «Перший незалежний».

Справа про державну зраду

У вересні 2023 року Офіс генпрокурора вручив Шуфричу підозру в державній зраді. Слідство встановило, що він виконував завдання Володимира Сівковича, який працював на російську Федеральну службу безпеки (ФСБ). Екснардепа звинуватили у поширенні російської пропаганди та антиукраїнських наративів на українських та російських телеканалах.

Під час обшуків у Шуфрича знайшли документ зі схемою автономії для Донецької та Луганської областей. Він збирався перейменувати регіони на «краї» та провести вибори, сформувавши новий уряд і парламент. Того ж дня Печерський суд заарештував Шуфрича на два місяці без права внесення застави.

Де зараз Нестор Шуфрич

Після арешту в вересні запобіжний захід Шуфричу продовжили, але все ще без можливості внесення застави. Наразі колишній депутат перебуває під арештом. Йому загрожує 15 років ув’язнення, якщо його винну доведуть у суді.

Раніше ПЛ писала про те, чому Монголія не арештувала Путіна за ордером МКС.