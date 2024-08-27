Як скандальному «слузі народу» Дмитруку вдалось виїхати за кордон

Про це пише Первая Лента з посиланням на розслідування журналіста «УП» Михайла Ткача.

Як повідомили джерела у молдавських правоохоронних органах, далі депутат одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде. Власне, пункт пропуску «Паланка» розташовується у Штефан-Водському районі.

У поліції Дмитрук попросив про захист і начебто отримав тимчасовий притулок до розгляду його справи. Однак за таких обставин він не міг би одразу залишати країну того ж дня. Молдавські правоохоронці розпочали власне розслідування цих обставин.

За словами співрозмовників «УП» в українських правоохоронних органах, Дмитрук покинув Україну в незаконний спосіб і якщо зараз перевірити прикордонну базу, то відповідно до неї Дмитрук і досі знаходиться в Україні.

З поліцейського відділку Штефан-Воде Дмитрук вирушив до аеропорту молдавської столиці Кишинів. У той час коли український депутат вже перебував у аеропорту «Кишинів» — молдавські правоохоронці отримали запит від українських колег з проханням затримати депутата. Але оскільки окрім запиту не було жодних підстав (як, наприклад, рішення суду, підозра у скоєнні злочину) затримати Дмитрука не вдалося і він зміг сісти на літак і вилетіти з Молдови.

Цікаво, що виліт рейсу Кишинів-Рим лоукостера FlyOne затримався. І Дмитрук, пройшовши паспортний контроль о 17:30 (про що свідчить виписка з молдавської прикордонної бази, яка є у розпорядженні редакції), вилетів до римського аеропорту Фьюмічіно лише о 20-тій годині.

Джерела УП у молдавських правоохоронних органах, які переглянули відео з камер спостереження кишинівського аеропорту, зазначають, що депутат помітно нервував. І це не дивно, адже така затримка грала йому не на руку.

Вже 25 серпня Дмитруку було оголошено про підозру і молдавські правоохоронці отримали від української сторони підстави для затримання. І тепер, якщо нардеп повернеться до Молдови, то цього разу його можуть затримати. Але очевидно, що він цього робити не планує.

Скоріше за все, Дмитрук придбав квиток на найближчий доступний рейс і у Рим не збирався. Адже далі інформація джерел УП розходиться: одні представники наших правоохоронних органів стверджують, що вже 25 серпня вранці Дмитрук вирушив із Рима до Лондона, а інші говорять, що нардеп міг вилетіти до про Стамбула.

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Що відомо про скандального депутата

Проросійський політик з України.

З 2019 року — народний депутат України 9-го скликання від «Слуги народу». У листопаді 2021 був виключений із фракції. 22 травня 2022 року вступив у депутатську групу «Відновлення України».

Прибічник УПЦ (МП).

Фігурант центру бази «Миротворець».

У 2020 році Дмитрук з Олексієм Леоновим, прийшли з квітами до Будинку профспілок в Одесі, щоб пом’янути проросійських сепаратистів, що загинули під час протистояння 2 травня 2014 року.

2 травня 2021 року Дмитрук взяв участь у фільмі проросійського пропагандиста Шарія про події 2 травня 2014 року в Одесі. Впродовж 2021 року депутат відвідував підсанкційні канали Медведчука і давав інтерв’ю проросійському виданню Шарій.net.

Неодноразово закликав до миру з росіянами, захищав УПЦ МП і критикував ЗСУ, особливо після наступу в Курській області, звинувачуючи їх нібито в мародерстві і знущанні наж цивільними.

Раніше ПЛ писала про те, чи арештує Мексика Путіна, якщо він приїде на інавгурацію новообраного президента.