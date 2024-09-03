Візит Путіна в Монголію: чому країна не арештувала диктатора за ордером МКС

Там пояснюють це тим, що країна залежна від імпорту російських енергопродуктів.

Таку заяву зробив речник уряду Монголії. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на Politico.

Він зазначив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, коли вона імпортує 95% своїх нафтопродуктів й понад 20% електроенергії у сусідів, зокрема у Росії. Саме це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.

«Ці постачання мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу», — наголосив речник.

При цьому він додав, що Монголія «завжди дотримувалася політики нейтралітету у всіх своїх дипломатичних відносинах, що підтверджується офіційними заявами».

Речник уряду також зазначив, що візит Путіна відповідає історичному прецеденту спільного святкування главами держав річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією в битві на Халхін-Голі в 1939 році. Саме тому російський диктатор прилетів до Монголії.

Візит Путіна до Монголії

В понеділок, 2 вересня, російський диктатор Володимир Путін вчора прибув з візитом до Монголії, незважаючи на те, що країна ратифікувала Римський статут.

Це зобов’язує її виконувати рішення Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей. Однак країна гарантувала безпеку російському диктатору, заявивши про неможливість його аресту на території Монголії.

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