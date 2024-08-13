Критика Байдена, відносини з Путіним і війна в Україні: що сказав Трамп в інтерв’ю Ілону Маску

Він заявив, що радив Путіну відмовитися від планів вторгення в Україну і назвав Байдена виним за початок повномасштабної війни в Україні.

Про це пише Первая Лента з посиланням на інтерв’ю Трампа на X (Twitter) американському мільярдеру й власнику соцмережі Ілону Маску.

Колишній президент США вчергове озвучив свої тези, що нібито якби він був президентом, то РФ не стала б нападати на Україну.

А у тому, що Росія вдалася до повномасштабної агресії 24 лютого 2022 року, Трамп звинуватив чинного американського президента Джо Байдена.

В цьому контексті кандидат в президенти розповів про свої відносини з главою Кремля, та заявив, що «дуже добре ладнав» із Путіним, і що російськйи диктатор начебто його поважав.

«Ми б говорили про Україну — це була зіниця його ока. Але я йому сказав — не роби цього», — стверджує Трамп, говорячи про повномасштабне вторгення.

Політик додав, що заявив тоді Путіну: «Ти не можеш цього зробити, Володимире».

Також кандидат в президенти США зазначив, що окрім того, що «добре» знає Путіна, він «розбирається» й у відносинах із лідером КНДР Кім Чен Ином. Висловлюючись про обох диктаторів, Трамп назвав їх «розумними та злими».

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