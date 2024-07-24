Чи зміниться політика Камали Гарріс щодо України у разі перемоги на виборах

Про це пише Первая Лента з посиланням на видання The Times.

Після виходу Байдена з передвиборчих перегонів віцепрезидентка США Камала Гарріс вважається наймовірнішою кандидаткою від Демократичної партії на виборах президента у листопаді.

Яку політику Гарріс ввестиме щодо України

Що стосується можливої політики Гарріс щодо України, у виданні зазначили, що віцепрезидента «твердо стояла на боці Байдена, захищаючи Україну». Як наголосили автори статті, Гарріс рішуче підтримує Україну, яка веде боротьбу проти російських загарбників.

Крім того, на Саміті миру у Швейцарії, який відбувся у червні, політикиня заявила, що «агресія Росії – це не тільки зазіхання на життя і свободу народу України, це не лише зазіхання на глобальну продовольчу безпеку та енергопостачання (…) – це також зазіхання на міжнародні правила і норми».

Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у лютому Гарріс пообіцяла «залізну» повагу до статті 5 договору НАТО, відповідно до якої напад на одного члена Альянсу вимагає, щоб усі інші держави-члени блоку стали на його захист.

Така заява прозвучала на тлі розмов, що Росія здатна на агресію проти якоїсь із країн-членів Альянсу.

Згідно з останніми опитуваннями, Гарріс випереджає кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на 2% у загальнонаціональному опитуванні після того, як Байден зняв свою кандидатуру з виборів.

Раніше ПЛ писала про те, що Трамп зробив нову дивну заяву щодо закінчення війни в Україні.