Чи зміниться політика Камали Гарріс щодо України у разі перемоги на виборах
Потенційна кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс рішуче підтримує Україну, яка бореться проти російської агресії.
Про це пише Первая Лента з посиланням на видання The Times.
Після виходу Байдена з передвиборчих перегонів віцепрезидентка США Камала Гарріс вважається наймовірнішою кандидаткою від Демократичної партії на виборах президента у листопаді.
Яку політику Гарріс ввестиме щодо України
Що стосується можливої політики Гарріс щодо України, у виданні зазначили, що віцепрезидента «твердо стояла на боці Байдена, захищаючи Україну». Як наголосили автори статті, Гарріс рішуче підтримує Україну, яка веде боротьбу проти російських загарбників.
Крім того, на Саміті миру у Швейцарії, який відбувся у червні, політикиня заявила, що «агресія Росії – це не тільки зазіхання на життя і свободу народу України, це не лише зазіхання на глобальну продовольчу безпеку та енергопостачання (…) – це також зазіхання на міжнародні правила і норми».
Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції у лютому Гарріс пообіцяла «залізну» повагу до статті 5 договору НАТО, відповідно до якої напад на одного члена Альянсу вимагає, щоб усі інші держави-члени блоку стали на його захист.
Така заява прозвучала на тлі розмов, що Росія здатна на агресію проти якоїсь із країн-членів Альянсу.
Згідно з останніми опитуваннями, Гарріс випереджає кандидата у президенти від Республіканської партії Дональда Трампа на 2% у загальнонаціональному опитуванні після того, як Байден зняв свою кандидатуру з виборів.
Раніше ПЛ писала про те, що Трамп зробив нову дивну заяву щодо закінчення війни в Україні.