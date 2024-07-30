Де відбудеться другий саміт миру та чи запросять туди Росію

Наразі Україна розглядає кілька місць його проведення.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на брифінг речника Міністерства закордонних справ МЗС України Георгія Тихого.

За словами Тихого, оскільки дипломатичний процес триває, він не буде розкривати подробиці підготовки до другого саміту миру. Але, він повідомив, що наразі розглядається кілька місць його проведення.

«Що стосується другого саміту миру, то цей процес усе ще триває, і розглядається кілька місць його проведення. На цьому я зупинюся, тому що не можна передчасно розкривати всі карти, доки дипломатичний процес ще триває», — висловився Тихий.

Тихий прокоментував позицію України, зазначивши, що Росія може долучитися до другого саміту, за умови, що вона буде готовою доброчесно обговорювати мир.

Речник МЗС наголосив, що в цьому питанні важливі два фактори – тиск на полі бою і тиск на міжнародній арені.

«Питання не в тому, щоб Росію посадити за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно. І тут справді важливі два фактори: тиск на полі бою та тиск на міжнародній арені. Ці два компоненти», — заявив він.

Саміт миру

Варто нагадати, що перший саміт миру по Україні відбувся 15-16 червня. Він зібрав представників майже сотні країн світу, проте дехто з них відмовився підписати підсумковий документ. Серед тих, хто утримався, були країни Глобального Півдня, зокрема Бразилія, Саудівська Аравія, ОАЕ та Індія.

Тим часом Україна вже готується до другого саміту. Раніше повідомлялось, що його хочуть провести в Саудівській Аравії до кінця поточного року.

Раніше ПЛ писала про те, чому Британія не дозволяє бити ракетами Storm Shadow по території РФ.