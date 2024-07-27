Чому Британія не дозволяє бити ракетами Storm Shadow по території РФ

Там пояснили своє рішення тим, що для цього потрібна згода деяких країн НАТО.

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на The Times.

У виданні зазначають, що політика уряду Британії щодо використання ЗСУ наданої зброї стала дуже заплутаною.

На зустрічі з президентом України Володимиром Зеленський прем’єр-міністр Кір Стармер заявив, що Британія готова послабити обмеження на використання британських ракет Storm Shadow Україною. Втім, пізніше в Міноборони Британії заявили, що фактично не давало такого дозволу.

Як виявилось, перед ухваленням такого рішення Британія має узгодити його з Францією, оскільки країни виробляють цей тип ракет разом, а також з іншими членами НАТО.

У зв’язку з цим Великобританія не може приймати рішення в односторонньому порядку з питань, які можуть спричинити ескалацію конфлікту з Росією. Наразі не відомо, чи є юридичні підстави для отримання дозволу від Франції та інших союзників.

Як повідомив один із співрозмовників видання, Британія вже направила запити до своїх союзників і чекає на відповідь, перш ніж обговорювати це питання з Україною.

Що передувало

На саміті НАТО у Вашингтоні, який проходив з 9 по 11 липня, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер під час спілкування з журналістами погодився, що Україна повинна сама вирішити, як їй використовувати ракети Storm Shadow.

Цього ж дня, 10 липня, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Велика Британія дозволила використовувати цей тип ракет для ударів по військових об’єктах на території Російської Федерації.

Однак, через два дні Міністерство оборони Британії уточнило, що не давало таких дозволів.

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