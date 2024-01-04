Политика

США не мають коштів: у Байдена зробили тривожну заяву щодо допомоги Україні

Сполучені Штати більше не мають достатнього фінансування, щоб надавати Україні нові пакети військової допомоги.

Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 4 января, 2024
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Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву координатор Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбіа на відеобрифінгу.

Кірбі повідомив, що президент Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, а на подальшу допомогу в США не має коштів.

«Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки», — заявив Кірбі.

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За словами високопосадовця, щоразу, коли США надають один із пакетів військової допомоги, завжди є затримка у доставці у кілька днів, якщо не тижнів, тому озброєння з останнього пакету військової допомоги ще не все прибуло до України.

«Це відбудеться найближчими днями та тижнями. Далі – фінансування відсутнє», — попередив представник Білого дому.

Кірбі також зауважив, що наразі не існує жодного «швидкого» рішення, яке можна було б ухвалити, щоб відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони.

Нагадаємо, в Росії поширюють фейк про вчорашній обмін полоненими.

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Photo of Арина Марченко Арина Марченко Send an email 11 часов agoОбновлено: 4 января, 2024
0 1 минута чтения
Photo of Арина Марченко

Арина Марченко

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