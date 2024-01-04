США не мають коштів: у Байдена зробили тривожну заяву щодо допомоги Україні

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на заяву координатор Ради національної безпеки Білого дому Джона Кірбіа на відеобрифінгу.

Кірбі повідомив, що президент Джо Байден підписав останній пакет допомоги у сфері безпеки, а на подальшу допомогу в США не має коштів.

«Це все. Нам потрібна додаткова підтримка, щоб ми могли надати Україні додаткову допомогу з безпеки», — заявив Кірбі.

За словами високопосадовця, щоразу, коли США надають один із пакетів військової допомоги, завжди є затримка у доставці у кілька днів, якщо не тижнів, тому озброєння з останнього пакету військової допомоги ще не все прибуло до України.

«Це відбудеться найближчими днями та тижнями. Далі – фінансування відсутнє», — попередив представник Білого дому.

Кірбі також зауважив, що наразі не існує жодного «швидкого» рішення, яке можна було б ухвалити, щоб відновити виділення Україні нових пакетів допомоги у сфері оборони.

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