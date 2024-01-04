Российские пропагандисты выдумали фейк о вчерашнем обмене пленными

Там пишут, что якобы российская сторона отдала Украине меньшее количество пленных, чем получила взамен, якобы в Украину вернулись только 173 военных.

Об этом сообщает Первая Лента со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности (SPRAVDI).

Так, российские пропагандисты распространяют фейк о том, что в рамках обмена пленными между Россией и Украиной Киев смог вернуть только 173 военнослужащих в обмен на 248 россиян. Они утверждают, что Россия якобы дополнительно получила 75 военных за пятерых командиров обороны «Азовстали», которых летом прошлого года Украине удалось вернуть домой из Турции.

«На Родину вернулись 230 человек, среди которых 130 военнослужащих, 55 нацгвардейцев, 38 пограничников, один полицейский и шесть гражданских», — приводят настоящие цифры SPRAVDI.

Отмечается, что российская пропаганда этой ложью хочет вызвать недоверие к украинским властям и навязать мнение, что Киеву «наплевать на судьбы пленных». Подобные фейки в стране-агрессоре появляются всякий раз, когда речь идет об обмене пленными.

Напомним, в Польше призывают передать Украине дальнобойные ракеты для ударов по РФ.