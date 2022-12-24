Массированный удар рф по Херсону: Кулеба призвал Запад к более активной поддержке Украины
Массированный удар рф по Херсону: Кулеба призвал Запад к более активной поддержке Украины
24.12.2022 14:52
Укринформ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на сегодняшний обстрел российскими войсками Херсона призвал западных партнеров и союзников Украины к более активной поддержке нашего государства.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер министра.
«Святвечер. российский террористический удар по Херсону привел к многочисленным жертвам среди мирного населения. Пока семьи в Европе, Северной Америке и за их пределами готовят праздничные блюда, подумайте об Украине, которая сейчас борется со злом. Нам нужна ваша активная и длительная поддержка, чтобы победить», – написал Кулеба.
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Как сообщал Укринформ, российские войска ежедневно из всех видов оружия массированно обстреливают украинские города и села. Сегодня россияне снова обстреляли центр Херсона, в результате чего по меньшей мере 8 человек погибли и 58 получили ранения.
Фото: МИД Украины
По материалам: Укринформ