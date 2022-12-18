Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит её быстрого завершения

Папа Римский назвал войну в Украине глобальной и не видит её быстрого завершения

18.12.2022 13:50

Укринформ

Папа Римский Франциск считает развязанную россией войну против Украины глобальной и не верит, что она может завершиться в ближайшей перспективе.

Об этом понтифик сказал в интервью испанскому изданию АВС, сообщает Укринформ.

«Я не вижу конца в ближайшей перспективе, ибо это глобальная война. Давайте не будем забывать об этом. Есть много рук, которые мешают котёл войны. Это глобально», – сказал Папа.

По его словам, война начинается тогда, когда империя начинает ослабевать и когда есть оружие, которое нужно использовать, испытывать и продать.

"На карту поставлено очень многое", — заметил понтифик.

Ватикан, по его словам, стремится к прекращению кровопролития и готов быть посредником в прекращении боевых действий.

«Мы делаем всё, что можем… Происходящее в Украине ужасает. Там настолько много жестокости. Это действительно очень серьезно», — сказал Папа Франциск.

Читайте также: Ватикан собирает средства для отправки термобелья в Украину

Как сообщалось, Папа Римский Франциск призвал к скромному празднованию Рождества в этом году, а сэкономленные денежные средства пожертвовать украинскому народу, который страдает от развязанной россией войны.

Фото: vaticannews.va

По материалам: Укринформ