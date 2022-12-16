Срочная помощь для Украины и ответственность для россии – резолюция саммита ЕС

16.12.2022 02:27

Укринформ

Встречавшиеся в четверг в Брюсселе лидеры государств и правительств стран Европейского Союза по итогам встречи приняли резолюцию (выводы) относительно ситуации вокруг агрессивной войны россии против Украины и ее последствий.

Как сообщает Укринформ, полный текст этого документа обнародован на сайте Европейского Совета.

«Европейский Совет повторяет решительное осуждение российской агрессивной войны против Украины. Он подтверждает полную поддержку Европейским Союзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно-признанных границ, а также законное право Украины на самозащиту от российской агрессии», – отмечается в документе.

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В частности, лидеры ЕС подтвердили намерение продолжать политическую и военную поддержку Украины, в частности с использованием ресурсов Европейского Фонда Мира и возможностей Военной вспомогательной миссии ЕС для Украины. Они также подтвердили намерение наращивать помощь на двусторонней основе, в частности, в развитии возможностей Украины по противовоздушной обороне, а также в поддержке ее усилий по разминированию территорий.

«Российская продолжающаяся кампания систематических ракетных ударов против мирного населения Украины, против гражданских целей, энергетической инфраструктуры и по другим объектам (жизнеобеспечение – ред.) с целью принести больше страданий для населения Украины, является преступлением, для которого не может быть никакой безнаказанности. Она должна быть остановлена. Европейский Совет призывает всех международных партнеров совершить подобный призыв и воспользоваться своим влиянием в этой связи. Европейский Совет также призывает россию немедленно остановить действия, подвергающие опасности безопасность гражданских ядерных объектов, и подчеркивает полную поддержку ЕС работе МАГАТЭ», – говорится в заключении саммита ЕС.

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Как отмечается, лидеры стран ЕС согласились с необходимостью усилить гуманитарную и чрезвычайную помощь для Украины, включая усилия по восстановлению критической инфраструктуры Украины, с целью помочь ей пройти через зиму. В этом контексте, Европейский Совет пригласил ЕИБ, в тесном взаимодействии с Еврокомиссией и с международными финансовыми институтами, нарастить поддержку Украины в ее наиболее неотложных инфраструктурных потребностях.

В частности, Еврокомиссия получила поручение усилить координацию с европейской промышленностью и с международными партнерами ЕС в налаживании поставок в Украину приоритетного оборудования, в частности, мобильных станций обогрева, электрических генераторов, трансформаторов, высоковольтного и осветительного оборудования. В этом контексте европейские лидеры приветствовали результаты Парижской конференции по устойчивости и восстановлению Украины, состоявшейся 13 декабря 2022 года.

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Как отмечается в документе, ЕС также продолжит поддержку перемещенных лиц как в Украине, так и за ее пределами. В этой связи Европейский Совет предложил странам-членам интенсифицировать чрезвычайное планирование при поддержке Европейской Комиссии.

«Европейский Союз вместе с партнерами остается преданным предоставлению финансовой помощи для Украины, поддержанию ее устойчивости и долгосрочного восстановления. В этом контексте Европейский Союз согласился предоставить Украине помощь в объеме 18 миллиардов евро в 2023 году. Европейский Совет приветствует согласие G7 относительно создания многосторонней Координационной донорской платформы», – отмечается в документе.

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Европейский Совет приветствовал и поощрил дальнейшие усилия по обеспечению полной ответственности за военные преступления, а также другие серьезные преступления в контексте российской агрессивной войны против Украины, включая определение путей обеспечения ответственности за преступления агрессии. Европейский совет подчеркнул поддержку Евросоюзом соответствующего расследования, осуществляемого Прокурором Международного уголовного суда.

В то же время Европейский Совет рассмотрел варианты использования замороженных российских активов для поддержки восстановления Украины и на цели репарации. Лидеры поручили Европейской Комиссии, Высокому представителю ЕС и совету ЕС продвигать эту работу вперед в соответствии с законами ЕС и международным законодательством. При этом они подчеркнули, что преследование за преступление агрессии – в интересах всего международного сообщества.

«Европейский Совет подтверждает готовность поддержать украинские инициативы по достижению справедливого мира. В настоящее время россия не продемонстрировала подлинное стремление к справедливому и устойчивому миру», – отмечается в заключении саммита ЕС.

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Европейские лидеры обсудили также, как в дальнейшем увеличить коллективное давление на россию, чтобы заставить ее завершить свою агрессивную войну и вывести свои войска из Украины. Они приветствовали усиление ограничительных мер ЕС против россии, включая девятый пакет санкций и введение международного ограничения цен на российскую нефть, с созданием соответствующего международного правового поля.

«Европейский Союз готов усиливать ограничительные меры. Европейский Совет подчеркивает важность обеспечения эффективной имплементации и предотвращения попыток обойти их (санкции – ред.) или упростить. Она повторяет призыв ко всем странам присоединиться к санкциям ЕС», – говорится в документе.

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В то же время, лидеры стран ЕС подтвердили осуждение действий властей Ирана о предоставлении военной поддержки для россии в ее агрессивной войне против Украины и подчеркнули, что такие действия должны быть остановлены. В этой связи Европейский Совет поддержал санкции ЕС, принятые 12 декабря 2022 года.

Они также отметили, что ЕС будет продолжать оказывать всю необходимую помощь Республике Молдова в преодолении различных последствий российской агрессивной войны против Украины, в частности, ее влияний на энергетическую безопасность страны.

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Как уже сообщалось, в четверг в Брюсселе состоялось заседание Европейского Совета, в ходе которого лидеры стран ЕС обсуждали важнейшие вопросы Европейской политики, включая российскую агрессивную войну против Украины и ее последствия для Европы и всего мира, пути реагирования на ценовой кризис в сфере энергетики и обеспечение устойчивости и конкурентоспособности Единого рынка ЕС.

По материалам: Укринформ