Зеленский просит Европарламент признать Голодомор геноцидом украинцев

14.12.2022 16:29

Укринформ

Президент Владимир Зеленский призвал Европейский парламент признать Голодомор геноцидом украинского народа максимальным большинством голосов.

Об этом он сказал во время онлайн-выступления на церемонии вручения премии Сахарова, сообщает Укринформ.

"Я знаю, что завтра вы будете рассматривать вопрос о признании Голодомора геноцидом украинского народа. И я призываю вас поддержать такое признание максимальным большинством голосов для установления справедливости", — сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Европа должна дать максимально сильный сигнал, что в истории трагедий на нашем континенте, в истории преступлений против человечества и человечности, совершенных на нашей земле, не останется ни одного пробела.

Видео: Офис Президента

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Как сообщалось, народу Украины в лице Президента, избранных лидеров и гражданского общества присуждена премия Сахарова 2022 года.

Премия Сахарова за свободу мысли — ежегодная награда Европейского парламента, основанная в 1988 году. Награда вручается за достижения в таких сферах: защита прав человека и его основных свобод; развитие демократии и отстаивание верховенства права; уважение к международному законодательству; защита прав меньшинств.

Фото: ОП

По материалам: Укринформ